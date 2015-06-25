DAEŞ Haseke'ye saldırdı: 50 ölü

HASEKE - Suriye'de terör örgütü DAEŞ'in ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinin güney bölgelerine saldırdığı, saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden (SNHR) yapılan açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Haseke kentinin güney bölgelerindeki rejim güçlerinin olduğu yerlere saldırdığı, saldırılarda terör örgütünün Esed güçlerine ait bazı yerlerin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.



Kentin güney kesimlerinde rejim güçleri ile terör örgüt DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, "DAEŞ, kentin güneyinde Esed güçleri ve Şebbihaların olduğu yerlere bomba yüklü araçla saldırdı. Taraflar arasında yaşanan çatışmalarda rejimden 30, DAEŞ'ten 20 kişi öldü" ifadeleri kullanıldı.



DAEŞ'in kent merkezine doğru ilerlediği ifade edilen açıklamada, terör örgütünün kentteki cinayet büro amirliği ile kent stadyumuna kadar ulaştığı ifade edilerek, kentin güney kesimlerindeki halkın evlerini terk ederek güvenli bölgelere gittiği kaydedildi.



