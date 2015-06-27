DAEŞ Aziziye'nin bir kısmını ele geçirdi

HASEKE



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DAEŞ militanları, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Haseke'deki Aziziye bölgesinin bir kısmını ele geçirdi ve buradaki Vatan Hastanesi yakınlarına kadar ilerledi.



Haseke'nin Batı Nişva, güney ve doğu kesimlerinde DAEŞ ile bazı Kürt grupların desteklediği rejim güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade eden kaynaklar, militanların Merkezi Hapishaneye saldırarak bir kısmını ele geçirdiğini ve ele geçirilen kısımdaki tüm tutukluları serbest bıraktığını kaydetti.



Kaynaklara göre, orduya ait savaş uçakları ile helikopterlerin hapishane çevresini yoğun bir şekilde bombalamasının ardından militanlar geri çekildi. Buna karşın DAEŞ militanları, Gazale bölgesindeki askeri kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı, çok sayıda rejim askeri öldü.



Haseke'deki siviller güvenli Kamışlı bölgesine sığınıyor



Öte yandan, Haseke'deki çatışma bölgelerinden binlerce kişinin güvenli gördükleri Kürt bölgelerine sığındığı ancak Kürt grupların, sadece Kürt kefil bulmaları durumunda Arapların bölgeye girişine izin verdiği belirtildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'de yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden siviller, Kürt grupların kontrolünde bulunan, Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya sığınıyor. Haseke'den gelen Kürtlerin geçişine izin verilirken, Arapların ise ancak Kürt bir kefil bulmaları durumunda Kamışlı'ya girebildiği ifade edildi.

