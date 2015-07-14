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'DAEŞ adı altında İslam’a savaş açmak istiyorlar'

Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, DAEŞ adı altında İslam’a savaş açılmak istendiğini belirtti.

'DAEŞ adı altında İslam’a savaş açmak istiyorlar'

Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, DAEŞ adı altında İslam’a savaş açılmak istendiğini belirtti.

14 Temmuz 2015 Salı 15:04
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'DAEŞ adı altında İslam’a savaş açmak istiyorlar'
KUDÜS

Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, DAEŞ adı altında İslam’a savaş açılmak istendiğini belirtti. 

AA muhabirine konuşan Sabri, İsrail'in DAEŞ'le arasında bağlantı varmış gibi göstermeye çalışarak Hamas'ı vurmak istediğini ifade ederek, "DAEŞ adı altında İslam’a savaş açmak istiyorlar. Gazze’de olup bitenlerle DAEŞ’in hiçbir alakası yoktur. Hamas’ın ne DAEŞ ne de Sina’da olup bitenlerle bir alakası var. Buradaki asıl gaye Hamas’ı DAEŞ ve Sina’daki olaylarla ilişkili göstererek hedef tahtasına oturtmaktır" dedi.

İşgal ordusu tarafından Gazze’de insanlığa karşı düzenlenen saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Sabri, "Gazze'de binlerce insan canından oldu. Camiler, hastaneler, okullar ve evler yıkıldı. Saldırının üzerinden geçen bir yıla rağmen Gazze’deki acı durum hala devam ediyor. Gazze hala abluka altında ve yıkılan evler imar edilemiyor. Mısır rejimi de İsrail ablukasına katılarak Gazzelilere diz çöktürmek istiyor. Gazze halkına bu savaşı kaybettirmek istiyorlar. Halbuki Gazze bu savaşı onuruyla kazanmıştır" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 14:04
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - DAEŞ Adı Altında İslam’a Savaş Açmak Istiyorlar
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