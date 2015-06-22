DAEŞ 93'üncü Tugay'ı da kaybetti

AYN EL ARAP - Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşan muhalif çatı birliği Burkan el-Fırat birlikleri ile PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa yakınlarındaki 93'üncü Tugay'ın kontrolünü sağladığı bildirildi.

Burkan el-Fırat birliklerinin saha komutanlarından Ahmed Ebu Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkan el-Fırat ile YPG'nin Ayn İsa beldesi yakınlarında terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki 93'üncü Tugay'ın denetimini sağladığını ifade etti.

Ayn İsa ile 93'üncü Tugay çevresinde taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getiren Mustafa, "DAEŞ'e karşı ilerleyişimiz devam ediyor. Bu ilerleyiş ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları desteğiyle oluyor" dedi.

Burkan el-Fırat ile YPG Haziran ayının başında Rakka'nın kuzeyindeki Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad ilçesinin kontrolünü sağlamıştı.

Liva el-Suvvaru'l Rakka, Fecru'l Hurriyye Tugayları'na bağlı Şemsu'l Şimal Taburları, Seraya Cerablus, Liva Cebhetu'l Ekrad, Suvvar Umunaa er-Raka, El-Kasas Ordusu, Liva El-Cihad Fi Sebilillah grupları IŞİD’e karşı savaşmak için "Burkan el-Fırat” adıyla birleşmişti.