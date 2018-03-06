Cuneydi'ye seyahat yasağı

İsrail makamlarının, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'ye "güvenlik gerekçesiyle" seyahat yasağı getirdiği belirtildi.

Cuneydi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, yaptığı açıklamada, yeğeninin geçen hafta perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e gitmek üzereyken Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nda İsrail sınır güvenlik makamları tarafından 8 saat bekletildiğini, ardından da kendisine ülkeden çıkışına izin verilmediği yönünde tebligat yapıldığını söyledi.

Amca Cuneydi, İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" seyahat yasağı koyduğu yeğeninin 7 Aralık'ta İsrail askerleri tarafından gözaltına alınırken darp sonucu kırılan omzunun tedavisi için babasıyla beraber Türkiye'ye gitmeye çalıştığını kaydetti.

Filistinli 16 yaşındaki Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'ye yakın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kudüs direnişinin sembol ismi hâline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki yağmıştı.