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Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası teklifinde yaptığı değişikliklerin sigortalı birey sayısını artırmayacağını ancak bütçe tasarruflarını yarı yarıya azaltacağını bildirdi.

Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası teklifinde yaptığı değişikliklerin sigortalı birey sayısını artırmayacağını ancak bütçe tasarruflarını yarı yarıya azaltacağını bildirdi.

24 Mart 2017 Cuma 12:03
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Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe

WASHINGTON 

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"nda (AHCA) hafta başında yapılan değişikliklere yönelik değerlendirme raporunu yayımladı.

Eski Başkan Barack Obama'nın hayata geçirdiği "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" (ACA) ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini öngören AHCA'ya yönelik muhalefeti azaltmak için yapılan revizyonların başarılı olmayacağına işaret eden raporda, "Tahminimiz, gelecek 10 yıldaki tasarrufların bu değişiklikler sonucunda 13 Mart'ta açıklanan CBO tahminlerinden daha düşük olacağını gösteriyor. Sağlık sigortası kapsama alanına ve poliçe fiyatlarına yönelik etkileri ise daha önceki tahminlerimize benziyor." ifadelerine yer verildi.

CBO, 13 Mart'ta tasarının ilk hali için yayımladığı analizde, AHCA'nın ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 24 milyon daha artırabileceğini öngörmüştü. Bu tahmin, AHCA'nın Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalının tamamından daha fazlasının sigortasız kalabileceğine işaret etmişti.

CBO, ilk raporunda ayrıca AHCA'nın federal bütçe açığını 2017-2026 döneminde mevcut sisteme kıyasla 337 milyar dolar düşüreceği tahmininde bulunmuştu. Revizyonların ardından hazırlanan rapordaki tasarruf tutarı ise 150 milyon dolar olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetSağlık SigortasıDarbeönce VatanTrump
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