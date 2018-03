Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı 15 oldu

WASHINGTON - ABD’de Wisconsin Valisi Scott Walker, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olduğunu duyurdu.



Scott Walker, Wisconsin eyaletinin Waukesha şehrinde yaptığı toplantıyla adaylığını resmen açıkladı.



Walker, ABD Başkanı Barack Obama’nın 2008 ve 2012 yıllarındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye hezimet yaşattığı Wisconsin eyaletinde, son iki dönemdir valilik yarışında kazanan isim olarak dikkati çekiyor.



“Başkanlığa adayım” diyen Walker, “Sicilim, nasıl savaşacağımı ve kazanacağımı bildiğimi gösteriyor. Şimdi, her zamankinden daha fazla, Amerika için savaşacak ve kazanacak bir başkana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçi Parti içindeki diğer başkan adaylarına göre en güçlü isimlerden biri gösterilen Walker'a, partinin ılımlı kanadının da olumlu yaklaştığı biliniyor.



Walker'ın, partinin başkanlık adayı için en çok eski Florida Valisi Jeb Bush ile çekişeceği yorumları yapılırken, yarışta kendisine oldukça yüksek bir şans tanınıyor.



Evli ve iki çocuk babası Walker, Colorado eyaleti doğumlu ve 47 yaşında.



Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyuranların ardı kesilmiyor



Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için Scott Walker’ın yanı sıra New Jersey Valisi Chris Christie, Louisiana Valisi Bobby Jindal, eski Teksas Valisi Rick Perry, eski Florida Valisi Jeb Bush, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee, senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Ted Cruz ve Rand Paul, önceki başkanlık yarışında da aday olan eski senatör Rick Santorum, işkadını Carly Fiorina, emlak zengini Donald Trump, yazar Ben Carson ve eski New York Valisi George Pataki de Cumhuriyetçi Parti’den aday adaylıklarını resmen duyurdu.



Böylece partinin aday adayı sayısı 15’e yükseldi.