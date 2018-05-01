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'Cumhurbaşkanının ziyareti ortaklığımızı somutlaştıracak bir fırsat'

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore ziyaretinin, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda somutlaştırması açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum." dedi.

'Cumhurbaşkanının ziyareti ortaklığımızı somutlaştıracak bir fırsat'

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore ziyaretinin, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda somutlaştırması açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:42
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'Cumhurbaşkanının ziyareti ortaklığımızı somutlaştıracak bir fırsat'

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore ziyaretinin, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda somutlaştırması açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum." dedi.

Choi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi konuştu.

Güney Kore ve Türkiye arasında son dönemde üst düzey ziyaret trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyen Choi, Erdoğan’ın, Güney Kore’ye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştireceği ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Choi, ziyarete ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore ziyaretinin, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda somutlaştırması açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst düzeylere taşımak için de bir temel olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Kore, demokrasi ve serbest ekonomiye önem veriyor"

Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik bağın çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Choi, "Bu sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 61'inci yılı. Bunca senedir iki ülke olarak siyasi, ekonomi ve kültür alanında çok yakın iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Choi, iki ülkenin, çok sayıda Türk askerinin şehit düştüğü Kore Savaşı’nda gerçek anlamda birbirini tanıdığını belirterek, "Türkiye, Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisini korumak için 8 bin kilometre uzağa asker gönderen bir ülke. Kore halkı bunu hala unutmadı ve teşekkür eder. Biz birbirimizi 'kan kardeşi ülke' olarak tanıyoruz. Şu anda da stratejik ortaklığımız mevcut." şeklinde konuştu.

İki halkın birbirlerine kültürel ve tarihsel anlamda sempatisi olduğuna işaret eden Choi, "Türkiye ve Kore, hürriyet, barış, demokrasi ve serbest ekonomiye çok önem veren iki ülke." dedi.

Türkiye'de üç üniversitede Kore Dili ve Edebiyatı bölümü olduğunu kaydeden Choi, "Kore'de okumak isteyen çok Türk öğrenci var. Biz yılda 12 kişiye devlet bursu veriyoruz ama tabii ki ben Büyükelçi olarak bu sayıyı artırmak için şu an çalışma yapıyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kore CumhuriyetiChoi Hong-Ghi
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