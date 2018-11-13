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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından Libya Konferansı'na katılan heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından Libya Konferansı'na katılan heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

13 Kasım 2018 Salı 09:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

PALERMO

Oktay, Villa Igiea'ya gelişinde İtalya Başbakanı Conte tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Conte, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Daha sonra resepsiyon alanına geçen Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Malta Başbakanı Joseph Muscat ile sohbet etti.

Oktay, ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Libya heyetleri ve diğer katılımcılarla da görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Libya Konferansı kapsamında İtalya Başbakanı Conte tarafından verilen yemeğe geçti. Yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayİtalyaCumhurbaşkanı Yardımcısı
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