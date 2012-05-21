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Cumhurbaşkanı Gül temaslarını sürdürüyor

Suriye konusunda Annan planının 6 maddesinin de tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı, gözlemci sayısında 300'ün yeterli olmadığını, bunun birkaç bine çıkması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül temaslarını sürdürüyor

Suriye konusunda Annan planının 6 maddesinin de tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı, gözlemci sayısında 300'ün yeterli olmadığını, bunun birkaç bine çıkması gerektiğini söyledi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:59
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Cumhurbaşkanı Gül temaslarını sürdürüyor
     Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun arasında NATO zirvesi marjında yapılan görüşmede, Afganistan, Suriye ve Kıbrıs konuları ele alındı.
     Ban görüşmede öncelikle Afganistan'dan konuyu açtı ve 2014 yılında ISAF'ın bu ülkeden çekilmesinden sonra sağlanacak destek ve sivil kapasite oluşturulmasının önemine değindi.
     Gül de Türkiye'nin 2014 sonrasında da Afganistan'a güçlü ve kapsamlı desteğini sürdüreceğini söyledi. Görüşmede Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirveler süreci hakkında bilgi veren Gül, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik yardım ve desteklerini anlattı, özellikle de halkın gönlünün kazanılması gerektiğini vurguladı.


-Suriye-

BM Genel Sekreteri Ban da Suriye konusunu açarken Gül, bu konuda Türkiye'nin görüşlerini aktardı. Türkiye'nin Annan planının başarılı olmasını istediğini vurgulayan Gül, Annan planının 6 maddesinin de tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
     Ban, Suriye'deki gözlemci sayısının yakın zamanda 300'e ulaşacağını söylediği, Gül'ün de bunun üzerine, 300'ün yetmeyeceğini, bunun birkaç bine çıkması gerektiğini söylediği öğrenildi.
     BM Genel Sekreteri, Suriyeli sığınmacıların barındığı Türkiye'deki kampları överken, Türkiye'nin kamplar konusunda ''Dünyada bu işi bilen az sayıdaki ülkeden biri olduğunu'' belirtti.
     İki taraf da Suriye'de herkesin ateşkese uymasını istediklerini vurguladı.

-Kıbrıs-

Görüşmede daha sonra Kıbrıs konusuna geçildiği öğrenildi.
   Gül, çözüm için uğraşan tarafın Türk tarafı olduğunun kayda geçmesi gerektiğini vurgularken, Ban da iyi niyet misyonu çerçevesinde yürüttüğü çabalarda gelişme kaydedilmemesinden kendisinin de hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 01:28
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gül
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