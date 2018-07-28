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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 10:40'ta Zambiya'nın Başkenti Lusaka'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 10:40'ta Zambiya'nın Başkenti Lusaka'ya gitti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkan Recep Tayyip ErdoğanJohannesburg O.R. Tambo Uluslararası HavalimanıGüney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob DaviesElif Çomoğlu Ülgen
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