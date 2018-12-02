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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından resmi törenle karşılandı.

02 Aralık 2018 Pazar 21:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından Lopez Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvio Pettirossi Havalimanı'na gelişinde, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Federico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgeneral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manuela ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu Alejandro Mohammed Mana tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Asuncion'a geldi.

Devlet Başkanı Benitez resmi törenle karşıladı

Başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'na makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saray kapısında Benitez ve eşi Silvana Lopez Moerira Bo tarafından karşılandı. 

Paraguay'daki Türk vatandaşlarından sevgi gösterisi

Bu sırada Paraguay'da çalışan ve sarayın karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek için bekleyen Türk vatandaşları, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak, Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar attı. 

Lopez Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen ve iki ülke milli marşlarının çalındığı resmi törenin ardından, Erdoğan ve Benitez baş başa görüşmeye geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanParaguay Devlet BaşkanıBenitez
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