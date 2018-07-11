Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde

BRÜKSEL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.

Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.

Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, karargaha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.

Erdoğan, yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

NATO Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı.

Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu NATO'ya üye ülkelerin liderleriyle tek tek tokalaştı.

Erdoğan, Trump ile bir süre sohbet etti

Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, NATO'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi.

Stoltenberg, sergi alanında liderlere NATO hakkında bilgi verdi.

Bu sırada Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti.

Liderler, üye ülkelere ait helikopter gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçerken Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süren sıcak sohbeti dikkat çekti.

Gösteri uçuşu öncesinde 29 üye ülkenin liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

"Atak" ilk kez uluslararası zirvede

Ardından 29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı.

NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu.

Helikopter gösteri uçuşu sonrasında Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, samimi bir şekilde sohbet ederek NATO Karargah binasına girdi.

Erdoğan "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan liderlerin yerlerini aldığı esnada, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la samimi şekilde tokalaştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan'ın beraberindeki heyette, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Toplantının basına açık gerçekleşen bölümünde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçika Başbakanı Charles Michel açılış konuşmaları yaptı.

Toplantının basına kapalı birinci oturumuna katılan Başkan Erdoğan da kısa bir konuşma gerçekleştirecek.