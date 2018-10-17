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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

KİŞİNEV

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 12.15'te Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. 

Kişinev Havalimanı'nda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile eşi Galina Dodon tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan makam aracından inişlerinde, mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon tarafından karşılandı.

İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, tören kıtasını selamlamalarının ardından heyetlerini birbirine takdim etti. 

Askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Dodon, daha sonra restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Dodon, burada Erdoğan'a bina hakkında bilgi verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Dodon, heyetler arası görüşmeye katılacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak iki Cumhurbaşkanı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine de iştirak edecek.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMoldova Cumhurbaşkanı Dodon
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