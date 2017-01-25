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Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 13:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı

ANTANANARİVO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ve Mozambik temaslarının ardından Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar programına başladı.

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Burada Madagaskar haritasını inceleyen Erdoğan ve Rajaonarimampianina, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMagagaskar
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