Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kritik dönemde başarılı bir ziyaret yaptık

KÖLN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln’de Diyanet işleri Türk-İslam Birliği Camii’nin açılış töreninde konuştu.

Almanya ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım."

"Bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalı"

Erdoğan, açılışı yapılan DİTİB Camisine ilişkin "Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır." dedi.

Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı bulunduğunu belirten Erdoğan, "Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşlerimizi cendereye almaya çalışıyorlar"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor."

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit edilen 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak, dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz." diyen Erdoğan, "Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur. Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor." şeklinde konuştu.

Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor.' O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu. Ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. "FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin, insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostuluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz."

"Fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar"

Mesut Özil'le ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın." dedi.