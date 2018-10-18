Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98902
ALTIN
218.539
DOLAR
5.5558
STERLİN
7.2646
EURO
6.4007
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde...
2 bin yıllık hamama 'çelik' desteği
2 bin yıllık hamama 'çelik'...
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi' başladı
Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi'...
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor
ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef...
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak
İstanbul'da 5G Vadisi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Komrat'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına gelişlerinde Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Komrat'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına gelişlerinde Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:49
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Komrat'ta

KOMRAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasında, Başkan İrina Vlah karşıladı.

Erdoğan, başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geldi.

Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi binasına geçen Erdoğan makam aracından inişinde, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon ve eşi Galina Dodon'u, İcra Komitesi binasında Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah karşıladı.

İki lider ve eşlerine, burada yerel kıyafetli çocuklar çiçek verdi, geleneksel olarak ekmek ve tuz ikram edildi.

Vlah'ın heyet üyelerini takdiminin ardından görüşmeye geçen Erdoğan, Dodon ve Vlah, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMoldova Cumhurbaşkanı DodonKomrat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 3 ölü
Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 3 ölü
Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü
Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü
"Gönül elçileri yetiştirmeyi hedefliyoruz"
"Gönül elçileri yetiştirmeyi hedefliyoruz"
Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı
Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı
İsveç'ten sert 'Kaşıkçı' tepkisi
İsveç'ten sert 'Kaşıkçı' tepkisi
279 'Beyaz Baretli' Ürdün'den ayrıldı
279 'Beyaz Baretli' Ürdün'den ayrıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ