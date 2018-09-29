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Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'e hareket etti

Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'e varışını coşkuyla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'e hareket etti

Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'e varışını coşkuyla bekliyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'e hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak “CAN" ile Köln kentine hareket etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Berlin Tegel Havalimanı’nın askeri bölümünden Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün bir çalışma kahvaltısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin’de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.

Köln Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camisi çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEmine ErdoğanKöln
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