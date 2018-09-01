Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 14.50'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un, Şeref Salonu'nda düzenlenen tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.

Karşılamada, Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve eşi Aygül Ceenbekov'un yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.

YDSK toplantısına katılacak

Üç günlük ziyaretinin ilk günündeki temasları kapsamında Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Toplantısı'na iştirak edecek.

Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imzası ve ortak basın toplantısı sonrasında ise onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.