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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajı Kuveyt basınında

Kuveyt basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde KUNA'ya verdiği röportaja geniş yer ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajı Kuveyt basınında

Kuveyt basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde KUNA'ya verdiği röportaja geniş yer ayırdı.

09 Mayıs 2017 Salı 12:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajı Kuveyt basınında

KUVEYT

Kuveyt basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya verdiği röportaja geniş yer ayırdı.

Ülkenin en önemli gazetelerinden Er-Rai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye ve Körfez ülkeleri sorunlarla boğuşan coğrafyada istikrar adaları" sözlerini manşetten verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisi ile ilgili açıklamalarını da öne çeken gazete, "Türkiye, stratejik iş birliği alanlarından olan savunma sanayisinde Kuveyt'le tecrübelerini paylaşmaya hazır" ifadelerinin yanı sıra Türk iş adamlarının Körfez ülkelerine ve özellikle de Kuveyt'e özel ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

"İkinci ülkeniz Kuveyt'e hoş geldiniz"

"Daha müreffeh ve kalkınmış Kuveyt" manşeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajını ve Kuveyt'e gerçekleştireceği ziyareti ilk sayfadan okuyucusuyla buluşturan En-Nehar gazetesi, ilk sayfasının yarısını ayırdığı alana Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak, "Kuveyt'in büyük misafiri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci ülkeniz Kuveyt'e hoş geldiniz." şeklindeki ilanı yayımladı.

Erdoğan'ın "Kuveyt'in istikrarı" vurgusu öne çıktı

El-Enba gazetesi de röportajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kuveyt, bölgenin en çok kalkınan, en güvenli ve en çok istikrarın sürdüğü ülkelerinden biri" şeklindeki ifadesini başlığa taşıyarak okuyucusuna duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve Körfez ülkeleri için "sorunlarla boğuşan coğrafyada istikrar adaları" alt başlığını kullanan gazete, bugün gerçekleştirilecek resmi ziyarette bir Türk firmasının yurt dışında tek başına kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma töreninin yapılacağını da okuyucuları ile paylaştı.

Kuveyt'in bir diğer önemli gazetesi olan Kabes de röportajı, 'Emir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yeni havalimanının temel atma törenine katılacak' başlığıyla verdi.

Muhabir: Ramazan Turgut

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıRöportajKuveytBasınönce Vatan
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