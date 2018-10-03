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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı camiye Almanlardan yoğun ilgi

KRV Uyum Bakanı Stamp, "Almanya'da birçok mabedi Müslümanların yaptığını görüyoruz. Biz de bunların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı camiye Almanlardan yoğun ilgi

KRV Uyum Bakanı Stamp, "Almanya'da birçok mabedi Müslümanların yaptığını görüyoruz. Biz de bunların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı camiye Almanlardan yoğun ilgi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Köln'de açtığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi, Almanya'daki camilerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinlikleri kapsamında Almanlardan yoğun ilgi gördü.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ile diğer din ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlikler, bu yıl "Güncel Hayatta Özel, Doğal ve Normal Dindarlık" temasıyla gerçekleşti.

KRV Uyum Bakanı Stamp, burada yaptığı konuşmada, Batılı toplumlar ile Müslümanların ilişkilerini 11 Eylül saldırılarının zedelediğini belirterek, her iki toplum arasında güçlü bağlantılar kurmak için çalıştıklarını ve çaba sarf ettiklerini söyledi.

Stamp, "Son yıllarda İslam'la ilgili tartışmalar olduğunu görüyoruz. Son 25 yıldır ben bu alanda çalışma yürütüyorum. Normalleşme sürecini 11 Eylül terör saldırıları olumsuz yönde etkiledi. Dostluklarda kırılmalar oldu. Yaşanan terör olayları dünyaya korku saldı. Bu olaylardan toplumlar doğal olarak olumsuz etkiledi. Almanya'da birçok mabedi Müslümanların yaptığını görüyoruz. Biz de bunların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Toplumlar arasında güçlü bağlantılar kurmak için çalışıyoruz." dedi.

İnsanların hangi dine ya da kültüre sahip olurlarla olsunlar dinlerinin ve kültürlerinin korunduğu bir ortamda, barış içerisinde yaşamalarını temin edeceklerini dile getiren Stamp, "'İslam Almanya’ya aittir' cümlesi buraya ait ve sadece sözde kalmamasını isteriz. Bu cami, bu muhteşem mabet Almanya’daki Müslümanlara katkı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu ise "Müslüman olsun olmasın her insana saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde olunması gerekir ve bu Allah’ın bir emridir." şeklinde konuştu.

Öte yandan başkent Berlin ve diğer kentlerdeki birçok cami "Açık Kapı Günü" etkinliğinde kapılarını gayrimüslim komşularına açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Türk İslam BirliğiDitib
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