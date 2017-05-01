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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee tarafından resmi törenle karşılandı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 09:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 pare top atışı ve atlı tören birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.

Mukherjee ve Modi ile tokalaşarak gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından Türk ve Hindistan milli marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını denetledi.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan uğurlandı.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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