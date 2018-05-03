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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.40'ta Seul'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.40'ta Seul'den ayrıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.40'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, Seul Hava Üssü'nden Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'den ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGüney Kore
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