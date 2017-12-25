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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye-Sudan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz."

AA

Son Güncelleme: 25.12.2017 23:31
Anahtar Kelimeler:
SudanTürkiyeDünyaSevakinadasıErdoğanCumhurbaşkanı
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