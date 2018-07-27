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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBRICS Zirvesi
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