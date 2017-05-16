Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96100
ALTIN
141.129
DOLAR
3.5570
STERLIN
4.5816
EURO
3.9242
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek
SON DAKİKA
"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

16 Mayıs 2017 Salı 10:06
21 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden, konaklayacakları Blair House'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti süresince konaklayacağı Blair House'a gelişinde kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz"

Erdoğan, Blair House'a gelişinde kendisini caddede bekleyen kentteki Türkler ve diğer vatandaşlar tarafından karşılandı. "Türkiye'yi seviyoruz", "PKK-YPG/PYD-DEAŞ terörünü durdurun", "2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz", "İslamofobiye karşı bir araya geldik" yazılı pankartlar ve Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanözel Uçak CANABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenya'da halk sandık başına gidecek
Kenya'da halk sandık başına gidecek
Romanya'da 20 bin bakanlık çalışanı grevde
Romanya'da 20 bin bakanlık çalışanı grevde
Macron başbakanını seçti
Macron başbakanını seçti
BMGK Kuzey Kore için toplanacak
BMGK Kuzey Kore için toplanacak
Macron görevi Hollande'dan devraldı
Macron görevi Hollande'dan devraldı
İran'daki depremde 2 ölü, 400 yaralı
İran'daki depremde 2 ölü, 400 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ