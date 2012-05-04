Cuma namazına gidenlere saldırdı

İSTANBUL - Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cuma namazı sonrası yapılacak gösterileri engellemek isteyen Suriye güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına yönelik operasyon ve gösterilerde silah kullandıklarını açıkladı. Hama'da bir araca açılan ateş sonucu 3, Halep'te 3, Deyr ez-Zor'da 2, Şam kırsalında 1 ve Humus'ta Filistin uyruklu 2 sivilin öldürüldüğünü bildirildi.



SRGC, ayrıca Dera'nın Casim beldesinde birçok evin Şebbiha güçleri tarafından ateşe verildiğini ve 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Şam Haber Ağı (SNN) da Şam'ın Meydan Mahallesi'nde Şebbiha güçlerinin halkın sokağa çıkmasını engellemek için rastgele ateş açtığını duyurdu. SNN, Banyas şehrinin büyük bir patlama ile sarsıldığını, İdlib'in Bara ve Numan beldelerinde askeri operasyonların ağır bombardıman eşliğinde devam ettiğini belirtti.