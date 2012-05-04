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Cuma namazına gidenlere saldırdı

Suriye'de muhaliflerin Cuma namazı sonrası yapacakları gösterileri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 11 kişi öldü.

Cuma namazına gidenlere saldırdı

Suriye'de muhaliflerin Cuma namazı sonrası yapacakları gösterileri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 11 kişi öldü.

04 Mayıs 2012 Cuma 13:24
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Cuma namazına gidenlere saldırdı
İSTANBUL -  Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cuma namazı sonrası yapılacak gösterileri engellemek isteyen Suriye güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına yönelik operasyon ve gösterilerde silah kullandıklarını açıkladı. Hama'da bir araca açılan ateş sonucu 3, Halep'te 3, Deyr ez-Zor'da 2, Şam kırsalında 1 ve Humus'ta Filistin uyruklu 2 sivilin öldürüldüğünü bildirildi. 

SRGC, ayrıca Dera'nın Casim beldesinde birçok evin Şebbiha güçleri tarafından ateşe verildiğini ve 30 kişinin yaralandığını kaydetti.
Şam Haber Ağı (SNN) da Şam'ın Meydan Mahallesi'nde Şebbiha güçlerinin halkın sokağa çıkmasını engellemek için rastgele ateş açtığını duyurdu. SNN, Banyas şehrinin büyük bir patlama ile sarsıldığını, İdlib'in Bara ve Numan beldelerinde askeri operasyonların ağır bombardıman eşliğinde devam ettiğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 05:25
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