Çözümü intiharda arayan genç Mısırlılar

Mısır'da temmuz ayında Emira Yahya adındaki genç kızın başkent Kahire'deki bir metro istasyonunda kendini trenin önüne atarak hayatına son vermesiyle başlayan intihar dalgası ülkede gün geçtikçe yayılıyor.

"Metro genç kızı" olarak isimlendirilen Emira Yahya (20) konusunun televizyon kanallarında tartışılması ve metrodaki görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından intihar vakalarında ciddi artış gözlendi. İntihar olayları son iki aydır Mısır kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında, intiharların başlıca nedeni olarak ülkede son yıllarda hayata geçirilen politikaların yol açtığı ekonomik sıkıntılar gösteriliyor.

Sokaklarda görüşüne başvurduğumuz Mısırlılar, sorunlarını çözemeyen ve psikolojik rahatsızlıkları olan gençlerin intihara başvurabileceğini söylüyor. Ekonomik sıkıntıların önemli rol oynadığını söyleyenler olduğu gibi dini inançlardaki zayıflık ve maneviyattan uzaklaşmanın da intihara sürüklediğine inananlar az değil.

Mısırlı psikologların çoğu da ülkedeki ekonomik şartların intiharı tetikleyebileceğini doğruluyor. Ancak uzman psikologlar bütün vakaları ekonomiye bağlamanın isabetli bir yaklaşım olmayacağını belirtiyor.

Mısırlı uzmanlar uyuşturucu kullanımı, psikolojik rahatsızlıklar, depresyon, olumsuz düşünceler, ümitsizlik, karşılıksız aşk ve kaybedilen yakınların intiharı tetikleyebileceğini ifade ediyor.

İntihara meyilli Mısırlılar

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 100 bin Mısırlıdan 88'i intihara meyilli. Mısır'ın 100 milyon nüfusu olduğu göz önüne alındığında yılda 88 bin kişinin intiharı bir şekilde düşündüğü sonucu çıkıyor ki, bu oldukça yüksek bir rakam.

Bu verilerin 2014 öncesinde dayandığı, Mısır Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda intihar olaylarıyla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmadığı belirtiliyor.

Bunun dışında Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bir araştırma sonucu dikkati çekiyor. Bakanlığın resmi verilerine göre, Mısır'daki lise öğrencilerinin yüzde 21,7'si intihar etmeyi düşünüyor.

Mısırlı psikologdan ilginç öneri: Metroda "dert dinleme büroları"

İntiharların önlenmesi için Mısırlı uzmanlar bazen ilginç çözümler ortaya atıyor. El-Nehar TV'deki bir programa telefonla bağlanan Ayn eş-Şems Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İbrahim Megdi, çeşitli sıkıntıları bulunan kimselerin "biriken sorunların çözümünü intihar ederek az acılı bir ölümde aradığını" söyledi.

İnsanların daha az acılı bir ölüm için metroları tercih ettiğine vurgu yapan Mısırlı uzman Megdi, metrolarda intihar vakalarını önlemek amacıyla duraklara gençlerin dertlerini dinlemek için ofisler açılmasını teklif etti.

Metro duraklarında "fetva büroları" açıldığını hatırlatan Megdi, insanların intihar etmeden önce dertlerini anlatacak birilerini aradıklarını, bu nedenle duraklarda, içinde psikolog ve sosyologların yer alacağı "dert dinleme büroları" şeklinde bir yerin açılabileceğini dile getirdi.

Her konuda latife etmeyi seven Mısırlılar, Megdi'nin önerisini de sosyal medyada epey mizah konusu yapmaya devam ediyor.

Mısır'da son bir aydaki intihar vakalarından bazıları

4 Eylül'de Mahalle Kubra kentinde Kerim M. (35) balkondan atlayarak intihar etti. İntihara depresyonun neden olduğu açıklandı.

31 Ağustos'ta Kahire'nin Emiriye bölgesinde bir kahvede çalışan Mahmud M. (23) odasında kendisini elektrik teli ile asarak intihar etti. Nedeni depresyon denildi.

30 Ağustos'ta Şarkiye kentinde 30'lu yaşlarda bir genç, köprüden ırmağa atlamak suretiyle intihar etti. Adı açıklanmayan gencin, geçimini sağladığı üç tekerli toplu taşıma aracının ruhsatının elinden alınmasına sinirlenerek intihar ettiği iddia edildi. İntihar olayının valilik binasının yakınında olması dikkati çekti.

25 Ağustos'ta İskenderiye kentinde R.Ş. (50) kendini dördüncü kattaki evinin balkonundan attı. Ev sahibinin kirayı istemesi ve parasının olmamasına üzülerek intihar ettiği bildirildi.

24 Ağustos'ta Giza kentinde bir ev hanımı balkondan atlayarak intihar etti. İntihar sebebinin eşiyle yaşadığı sorunlar olduğu açıklandı. Kimliği hakkında kamuoyu bilgilendirilmedi.

22 Ağustos'ta Kefr eş Şeyh kentinde hemşire İ.F. (19) vücuduna aşırı derecede narkoz enjekte ederek intihar etti. Anne ve babasının ayrılması nedeniyle intihar ettiği belirtildi, hakkında fazla detay verilmedi.

5 Ağustos'ta Menufiye kentinde C.A. (45) adındaki memur balkondan atlayarak intihar etti. Karşılıksız aşk nedeniyle kapıldığı ümitsizlikten dolayı intihar ettiği ileri sürüldü.