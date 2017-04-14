Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı vurdu

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, son 50 yılın en olumsuz hava koşullarının yaşandığı Kuzey Adası'nda Plenty Körfezi bölgesinde 15 bin kişinin geceyi elektriksiz geçirdiği bildirildi.

Bölgede ağaçların devrildiği, enerji hatlarının koptuğu, yolların kapandığı, çok sayıda ev ve arazinin sular altında kaldığı belirtildi.

Kasırganın etkili olduğu Whakatane Bölgesi Belediye Başkanı Tony Bonne, enerji hatlarının önemli ölçüde zarar gördüğünü, bölgeye ne zaman elektrik verileceğine dair bilgi vermenin zor olduğunu söyledi.

Elektriklerin kesik olduğu Hawke Körfezi'nde bir aracın üzerine ağacın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yeni Zelanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji hatlarının koptuğu bölgelerde ikamet edenlere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.