Cohen İsrail'de konuştu

ABD'nin terörizmle mücadele ve mali istihbarattan sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı David Cohen, İran'a uygulanan yaptırımların "bu ülkenin canını yaktığını" söyledi.

Dünya güçleriyle İran arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak nükleer görüşmelerin başlamasına iki hafta kala İsrail'e 2 günlük resmi bir ziyarette bulununan Cohen, bugün İsrail Ordu Radyosu'na konuştu.

İran'a nükleer çalışmaları nedeniyle uygulanan müeyyideler üzerinde çalışan ve bu konuda Washington yönetimindeki önemli isimlerden olan Cohen, radyodaki konuşmasında, "Yaptırımların İran üzerinde etkisi oluyor. Ancak yapılması gereken daha fazla şey olduğunu da kabul ediyorum ve biz daha fazlasını yapmaya kararlıyız" dedi.



