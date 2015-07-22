'Çocuklarımızı savaşa yollamayacağız'

WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama, Pensilvanya eyaletinde, ABD sınırları dışında görev yapmış askerler için düzenlenen programda konuştu. Obama konuşmasında İran ile varılan nükleer anlaşmaya değindi.

ABD'nin herhangi bir çatışmanın içine sürüklenmemesi gerektiğine vurgu yapan Obama, "Çocuklarımızı savaşa yollama ihtimali en son çaredir. Onların hayatlarını tehlikeye atmadan önce, elimizden gelen bütün alternatifleri masaya yatırmalıyız" şeklinde konuştu.

5+1 ülkeleri ile İran arasında varılan anlaşma sonrası, özellikle ABD muhalefetinin söylemlerine atıfta bulunan Obama, "Bizi eleştirenlerin söylemi, ülkeyi geçmişte savaşa sürükleyen söylemle aynıdır" diye konuştu.

Obama, "Şu anda diplomasi ihtimalini masadan kaldıran siyasetçiler, 'bir kaç ayda çıkarız' diyerek bizi yıllar süren bir Irak Savaşı'na sürükleyen kişilerdir" dedi.

Obama, diplomasiyle hallolmayan bir krizin bedelinin kan dökülmesi ve ülke ekonomisini etkileyen bir sonucunun olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ülke güvenliğini sağlamanın daha zekice ve sorumluluk gerektiren yolları vardır, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın ortak fikre vardığı bir noktada kalkıp tek başına hareket etmek doğru değildir."

İran'da tutuklu bulunan ABD'li vatandaşların serbest bırakılmasını istedi

İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin durumunu değerlendiren Obama, 5+1 ülkeleri ile İran arasında bir anlaşmaya varılmış olunmasına rağmen, İran'ın "teröre verdiği destek" sebebiyle iki ülke yönetimi arasında ciddi fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.

İran'da tutuklu bulunan ABD'li vatandaşların serbest bırakılmasını isteyen Obama, şunları kaydetti:

"İran'a karşı, teröre verdiği destek ve yapmış oldukları insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırımlarımız devam edecektir. İran'ın tehlikeli tavırlarına karşılık, bölgedeki müttefiklerimizle, özellikle İsrail'le dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. İran'da tutuklu bulunan vatandaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, İran'a karşı uygulamış olduğumuz yaptırımlar konusunda herhangi bir yumuşamaya gitmeyeceğiz."