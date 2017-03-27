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Çocuk ölümleri ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de son bir yılda ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısının neredeyse ikiye katlandığını bildirdi.

Çocuk ölümleri ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de son bir yılda ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısının neredeyse ikiye katlandığını bildirdi.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:07
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Çocuk ölümleri ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de son bir yılda ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısının neredeyse ikiye katlandığını bildirdi.

UNICEF, savaşın üçüncü yılına girilirken yayımladığı raporda, Ortadoğu'nun en fakir ülkesi Yemen'deki insani duruma dikkati çekti.

Çatışmalar nedeniyle Yemen'in kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, yaklaşık yarım milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ifade edildi.

Bin 500 çocuk öldü

Ülke nüfusunun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedilen raporda, savaşmaya zorlanan çocukların sayısının her geçen gün arttığı ve kız çocuklarının üçte ikisinin 18 yaşından önce evlendirildiği belirtildi.

Rapora göre, iç savaşın devam ettiği Yemen'de ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısı son bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Öldürülen çocuk sayısı 900'den bin 500'e, yaralanan çocuk sayısı yaklaşık bin 300'den 2 bin 450'ye ve savaşmaya zorlanan çocukların sayısı 850'den bin 580'e çıkarken okullara yönelik saldırılar ve bombalamalar da 4 kat artarak 212'ye ulaştı.

2 milyon çocuk okulsuz

Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 15 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtilen raporda, 106 kişinin kolera ve akut ishalden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık bin 600 okulun zarar gördüğüne ya da yerlerinden edilmiş aileleri barındırdığı için artık kullanılamadığına işaret edilen raporda, 2 milyon çocuğun okula gidemediğinin altı çizildi.

AA

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