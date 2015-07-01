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Clinton’ın paylaşılmamış e-postaları açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Hillary Clinton’ın toplamda sayfa sayısı 3 bini bulan daha önce paylaşılmamış e-postalarını kamuoyuyla paylaştı.

Clinton’ın paylaşılmamış e-postaları açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Hillary Clinton’ın toplamda sayfa sayısı 3 bini bulan daha önce paylaşılmamış e-postalarını kamuoyuyla paylaştı.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 08:48
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Clinton’ın paylaşılmamış e-postaları açıklandı
WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Hillary Clinton’ın toplamda sayfa sayısı 3 bini bulan daha önce paylaşılmamış e-postalarını kamuoyuyla paylaştı.

Daha çok yabancı liderle telefon görüşmeleri de dahil bakanlığın günlük rutin aktivilerine dair yazışmaları yer aldığı e-postalarda bazı ilginç ayrıntılar dikkati çekiyor.

Bu noktada, o dönem ABD Başkanı Barack Obama’nın özel kalem müdürlüğünü yapan Rahm Emanuel ile yine o dönemki kıdemli danışmanı David Axelrod dahil bazı Beyaz Saray yetkililerinin Clinton’ın iş için kişisel e-posta adresini kullandığından bilgisinin olduğu görüldü.

E-postalarda bazı ilginç ayrıntılar da var. 20 Eylül 2009 tarihinde Clinton yardımcısına e-posta atarak, “Lütfen Sarah’ı ara ve bana buzlu çay getirip getiremeyeceğini sor?” yazdığı dikkati çekti. Başka bir seferde de Clinton, yardımcısına “Sakın gülme!!” diye başlık attığı e-postada Çin’de beğendiği halılarla ilgili fotoğraflar istedi.

Davutoğlu'na "Davu" kısaltması

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreciyle ilgili Ekim 2009’da imzalanan protokoller öncesinde Clinton ve ekibinin bazı yazışmaları da yayınlanan e-postalar arasında yer aldı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Philip Gordon’ın gönderdiği bir e-postada, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Ermenistan tarafının mutabık kalması halinde açıklamayı “yarın yapmaya hazır olduğu” ifadesi de kullanıldı. Bu noktada Clinton’ın taraflarla telefon görüşmesi yapması noktasında birçok yazışmalarının olduğu da görüldü. 

Bu arada bazı yazışmalarda Davutoğlu’nun ismi kısaltılarak “Davu” şeklinde kullanıldı.  

Hillary Clinton’ın, Mayıs'ta da, 2012 yılında ABD’nin Bingazi Konsolosluğuna yapılan kanlı saldırıya ilişkin yaklaşık 300 e-postası paylaşılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 09:04
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Clinton’ın Paylaşılmamış E-postaları Açıklandı
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