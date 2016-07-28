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'Clinton'a oy verin' çağrısı

Demokrat Parti kongre üyelerine hitap eden ABD Başkanı Barack Obama, "Daha önce hiçbir erkek veya kadın, ABD Başkanı olmaya Hillary Clinton'dan daha ehil olmamıştır" dedi.

'Clinton'a oy verin' çağrısı

Demokrat Parti kongre üyelerine hitap eden ABD Başkanı Barack Obama, "Daha önce hiçbir erkek veya kadın, ABD Başkanı olmaya Hillary Clinton'dan daha ehil olmamıştır" dedi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:08
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'Clinton'a oy verin' çağrısı

 ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 58. başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partinin Philadelphia'da Wells Fargo Arena'da gerçekleştirilen kongresinin üçüncü gününde Barack Obama, Hillary Clinton'a destek konuşması yaptı.

Clinton ile 8 yıl önce rakip olduklarını ve o yarışın çok zorlu geçtiğini anlatan Obama, "Clinton, çok güçlü bir rakipti" dedi. ABD'nin geleceği konusunda çok iyimser olduğunu vurgulayan Obama, Clinton'ın başkanlığında ülkenin daha iyi olacağına inandığını kaydetti.

Clinton'ın birçok alanda öneli bir deneyim ve birikime sahip olduğuna işaret eden Obama, "Daha önce hiçbir erkek veya kadın, ABD Başkanı olmaya Hillary Clinton'dan daha ehil olmamıştır" şeklinde konuştu.

Gücümüz Trump'a bağlı değil

Konuşmasında Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı iş adamı Donald Trump'a yüklenen Obama, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını eleştirerek, "Amerika zaten büyük ve güçlü. Size söz veriyorum bizim gücümüz ve büyüklüğümüz Donald Trump'a bağlı değildir" ifadesini kullandı.

Trump'ın sadece "slogan atıp korku saldığını" savunan Obama, "tüm dünya liderleri tarafından saygı gören Clinton'a oy kullanmaya hazır olduğunu" belirtti.

Obama, konuşmasını, "Kin ve nefreti reddedip içimizdeki en iyiyi çağırmak ve Hillary Clinton'ı ABD'nin yeni başkanı seçmek için bana katılın, böylece bu büyük milletin vaadine olan inancımızı tüm dünyaya gösterelim" sözleriyle bitirdi.

Trump, ulusal güvenlik konularında hazırlıksız

Gecenin önceki saatlerinde kürsüye çıkan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da Clinton'a güçlü destek verdi ve Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

Trump yönetimindeki Amerika'nın çok daha zayıf ve güvensiz bir ülke olacağını savunan Biden, daha önce kimsenin Trump kadar ulusal güvenlik konularında hazırlıksız olmadığı görüşünü dile getirdi.

Clinton'ın başkan yardımcısı adayı olan Virginia Senatörü Tim Kaine de "başkan yardımcısı adayı" sıfatı ile ilk kez Demokrat Parti seçmeninin karşısına çıktı.

"Partimin başkan yardımcılığı adaylığını mütevazilik içinde kabul ediyorum" diyen Kaine, konuşmasında kişisel hayat hikayesinden ve birikimlerinden bahsetti. "Trump'ın tek bir kelimesine bile inanamazsınız" diyen Kaine, Cumhuriyetçileri eleştirdi.

Clinton ile geçen haftaki Cumhuriyetçi Parti kongresinden başkan adayı olarak çıkan Trump, 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde ABD'nin 45. başkanı olmak için yarışacaklar.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:09
Anahtar Kelimeler:
ABDBarack ObamaHillary ClintonDonald TrumpTim Kaine
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