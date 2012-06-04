Clinton, İsveç'te Suriye'yi konuştu

İsveç Başbakanı Fredrik Reinfledt, Stockholm'de bulunan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u, başbakanlık binasında kabul ederek bir süre baş başa görüştü. Görüşmede İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de hazır bulundu.

Clinton görüşmenin ardından Reinfeldt ve Bildt'in de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Hillary Clinton, basın toplantısında, Reinfeldt ile görüşmesinde ağırlıklı konu olarak Suriye konusunun ele alındığını söyledi. Suriye'de Esed rejiminden kaynaklanan baskı ve şiddeti kınadıklarını kaydeden Clinton, Suriye halkının daha iyi bir geleceğe kavuşması için politika değişikliğini şiddetle desteklediklerini bildirdi.

Suriye konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de dün bir görüşme yaptığını kaydeden Clinton, görüşmede, Suriye için çözüm olarak Yemen modelinin konuşulduğunu kaydetti.

Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yargı dokunulmazlığı karşılığında görevini bıraktığı hatırlatılırken, Hillary Clinton da Suriye'de de böyle bir çözüm görmek istediğini ifade etti.

-İstanbul'daki toplantıya katılacak

Suriye'de iç savaş endişesi taşıdıklarını kaydeden Clinton, önümüzdeki çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan ve bölge ülkelerin liderlerinin katılacağı toplantıya kendisinin de katılacağını bildirdi. Suriye'de iktidar değişikliğinin şart olduğunu tekrarlayan Clinton, ancak Suriye halkının bu değişikliği barışçıl yollarla yapması gerektiğine değindi. Clinton, açıklamasında ayrıca çözüm sırasında Suriye'de kadınlar ile tüm grupların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.