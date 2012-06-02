Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Clinton: "İnandırıcı bulmuyorum''

ABD Dışişleri Bakanı Clinton: ''Rusya'nın Suriye ihtilafı konusunda tarafsız olduğu iddiasını pek inandırıcı bulmuyorum''

Clinton: "İnandırıcı bulmuyorum''

ABD Dışişleri Bakanı Clinton: ''Rusya'nın Suriye ihtilafı konusunda tarafsız olduğu iddiasını pek inandırıcı bulmuyorum''

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:26
400 Okunma
Clinton:
     ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'nın, Suriye ihtilafı konusunda tarafsız olduğu yönündeki iddiasını pek inandırıcı bulmadığını söyledi.
     Avrupa ülkelerini kapsayan gezisinin ikinci durağı olan Norveç'in başkenti Oslo'da konuşan Clinton, Rusya'nın, BM, Şam ve dünyanın her tarafında ''Esed rejiminin devamına destek veren bir ülke'' olarak görüldüğünü belirtti.
     Clinton, ''Rusya'dan devamlı olarak yapılan silah ikmali Esed rejimini güçlendirdi. Rusya'nın Suriye ile ticaretini sürdürmesi ciddi kaygılar yaratmıştır'' ifadelerini kullandı.
     Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Suriye'de 15 aydan beri süren ayaklanma boyunca Esed rejimine destek verdiği yönündeki iddiaları reddediyor. 
     Putin, yaptığı açıklamalarda, Rus hükümetinin Esed rejimi ile temas halinde olacağını ve siyasi bir çözüm arayışında olduğunu vurguluyor.

     ''İran'ın eylemleri ve sonuçlarla ilgileniyoruz''

     İran konusuna da değinen Clinton, İran'ın dünya ülkelerinin ihtilaflı nükleer programına yönelik kaygılarını gidermesi için bu ülkeye birkaç haftalık süre tanıdıklarını söyledi.
     ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, ''İran'ın amaçlarıyla değil, eylemleri ve sonuçlarla ilgilendiğini'' vurgulayan Clinton, ABD ve ortaklarının, bu ay içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayacak görüşmelere kadar İran'ın nükleer silahlar geliştirmeye çalışmadığını kanıtlamaya hazır olup olmadığını öğreneceğini belirtti.
     Moskova'daki görüşmelere kadar ABD yönetiminin İranlı yöneticileri, ''eylemlerine göre değerlendireceklerini ve bu eylemlerin İran'ın yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmadığına karar vereceklerini'' sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:29
Anahtar Kelimeler:
Clinton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ