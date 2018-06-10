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Çizgi Roman tutkunları bu fuarda buluştu

ABD'nin California eyaletinde her yıl çizgi roman tutkunlarını bir araya getiren "San Francisco 2018 Comic Con" fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.

Çizgi Roman tutkunları bu fuarda buluştu

ABD'nin California eyaletinde her yıl çizgi roman tutkunlarını bir araya getiren "San Francisco 2018 Comic Con" fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.

10 Haziran 2018 Pazar 15:01
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Çizgi Roman tutkunları bu fuarda buluştu

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde Convention Center'da düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.

Çizgi roman, grafik roman çizimleri, video oyunlarının sergilendiği fuarda, bazı katılımcılar kostümleri ve makyajlarıyla dikkat çekti.

1980'li yılların atari oyunlarının da yer aldığı fuarda, yetişkinler adeta çocuklar gibi oyunlar oynadı.

Fuara katılan Victor Navone, yaptığı açıklamada, ''Aslında Comic Con fuarına çizgi romanlar için gelmedim. Genellikle filmler, animasyonlar ve modası geçmiş, eskiyi hatırlatan şeyler için buradayım. Uzun zamandır rastlamadığım 80'lerin oyunu olan atariyi oynamaktan oldukça keyif aldım.'' dedi.

Fuara katılanlar, sinema dünyasından Matt Smith, Bonnie Wright ve Jonathan Frakes gibi ünlüler hayranlarıyla buluştu. İmza ve fotoğraf almak için sıraya giren hayranlardan yaklaşık 200 dolar ücret alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
1980li Yılların Atari OyunlarıCaliforniaçizgi RomanSan Francisco 2018 Comic ConGrafik Roman
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