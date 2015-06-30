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Çipras'ın kaderi de referanduma bağlı

Yunanistan Başbakanı Çipras, ülkede yapılacak halk oylamasından “evet” çıkması halinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini belirtti

Çipras'ın kaderi de referanduma bağlı

Yunanistan Başbakanı Çipras, ülkede yapılacak halk oylamasından “evet” çıkması halinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini belirtti

30 Haziran 2015 Salı 11:26
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Çipras'ın kaderi de referanduma bağlı

ATİNA - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin Yunanistan’a nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulların kabul edilip edilmemesiyle ilgili Pazar günü yapılması kararlaştırılan halk oylamasında sandıktan “evet” çıkması durumunda başbakanlıktan istifa edeceğini belirtti.

Çipras, Yunan devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, halk oylamasının olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sandıktan “evet” çıkması halinde, "hayır"ı savunan hükümetin buna saygı duyacağını belirten Çipras, “Halk oylamasında 'evet' çıkarsa Yunan halkının kararına saygı duyarız. Ancak, ben her mevsimin başbakanı değilim. Bu durumda ülkenin anayasasında belirtildiği şekilde gelişmeler başlatılacak” dedi.

Çipras, hükümetin halk oylaması kararının kreditörler için sürpriz olmadığını, bu konuda kendilerini uyardığını belirterek, Avrupa kurumlarının planının Yunanistan’ı avrodan çıkarmak olmadığını, farklı bir politika olabileceği umudunu ortadan kaldırmak olduğunu ileri sürdü.

Halk oylamasının asıl amacının müzakerelere devam edilmesi olduğunu ve sandıktan “hayır" çıkmasının Yunanistan’ın elini güçlendireceğini savunan Çipras, “Yunanistan’ın iflas etmesinin bedeli çok ağır olacak. Kreditörler Yunanistan'ın avrodan çıkmasını istemiyor. Plan, Yunanistan’ı avrodan çıkarmak değil, farklı bir politika olabileceği umudunu ortadan kaldırmak. Yunan hükümeti krizden çıkabilecek bir şey elde etmiş olsaydı, farklı bir yol bulunduğu mesajı verilecekti. Bunu istemiyorlar. Bu ültimatoma sadece bir insan ya da bir hükümet değil, bir halk verir” diye konuştu.

Başbakan Çipras, süresi bugün sona eren IMF'ye borcun ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de, kreditörlerle anlaşma sağlanmazsa ödeme yapılmayacağını belirterek, "Bize akşama kadar bir anlaşma versinler, ödeyelim" dedi.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 12:07
Anahtar Kelimeler:
önce VatanÇipras
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