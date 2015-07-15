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Çipras umutlu konuştu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Yunanistan için finans sorunu gelecek yılar için sona eriyor. Bundan sonra Yunanistan’ın borç sorunu olmayacak” dedi.

Çipras umutlu konuştu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Yunanistan için finans sorunu gelecek yılar için sona eriyor. Bundan sonra Yunanistan’ın borç sorunu olmayacak” dedi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 10:42
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Çipras umutlu konuştu
ATİNA - Aleksis Çipras, Yunan devlet televizyonu ERT’ye verdiği demecinde, Brüksel’de Yunanistan’ın borcuyla ilgili sürdürülen kritik müzakereleri ve kreditörlerle varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Brüksel’de varılan ön anlaşmanın zor ve kötü bir anlaşma olduğunu ancak kreditörlerin daha önce önerdiği tekliflerden daha iyi teklifler içerdiğini savunan Çipras, şöyle konuştu:

“Anlaşma çok ağır reformlar içeriyor ancak daha önceki tekliflerle kıyaslanamaz. Daha önce yeni kredi vermeyi reddediyorlardı. Şimdi 82 milyar vermeyi kabul ettiler ayrıca borç yeniden yapılandırılacak. Memur ve emekli maaşlarında kesinti olmayacak. 7 milyarlık tedbirler 3 yıla yayılacak. Yunanistan için finans sorunu gelecek yılar için sona eriyor. Bundan sonra Yunanistan’ın borç sorunu olmayacak.” 

Çipras, Brüksel’de çok zor anlar yaşadığını, büyük manevi ve ekonomik baskılar altında ülkenin ve halkın çıkarları ölçütüyle hareket edip, zor seçimler yaptığını kaydetti.

Brüksel’deki müzakerelerin son günlerde tamamen çıkmaza girdiğini ve kimseden destek görmediğini anlatan Çipras, şunları söyledi:

“Son 10 gün tamamen çıkmazdaydık. Önümüze konulan seçeneklerden birini almak zorundaydım. Bu, kişisel bir mesele değildi. Seçimimi ülkenin ve halkın çıkarını ölçüt alarak yaptım. İflas olsaydı, başka para birimine geçmek zorunda kalacaktık ve bu, ülke için bir felaket olacaktı. Çünkü Rusya’ya gittim, Başkan Obama ile görüştüm, Çinli başbakan ile görüştüm ama kimse bana 'Yürü arkandayız, yardım edeceğiz' demedi.” 

"Siyasette bazen risk almak gerekiyor"

Çipras, referandum kararıyla ilgili bir soru üzerine, "İlk başta ‘evet’ olasılığının üstün olduğunu gördüklerinde avro ya da drahmi ikilemini ortaya attılar. Ancak, sandıktan ‘hayır’ çıktığında ben kazandım ve onlar bunu unuttular ve müzakere masasına geldiler. Siyasette bazen risk almak gerekiyor. Ben bu riski aldım. Programın dışına bile çıktık” dedi.

Hükümetin düşmesi durumunda Avrupa’da bazı çevrelerin buna çok sevineceğini ifade eden Çipras, “SYRIZA’yı bir bütün olarak tutmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 09:43
Anahtar Kelimeler:
önce VatanÇiprasUmutlu
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