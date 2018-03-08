Cinsiyet eşitsizliği hepimize zarar veriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir insan haklarımeselesi olduğunu ve cinsiyet eşitsizliği ile kadınlara yönelik ayrımcılığın herkese zarar verdiğini vurguladı.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayımladığı mesajında, erkek egemen bir toplumda, erkek egemen bir kültürde, film setlerinden iş yerlerine ve sosyal medyaya, Amerika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya dünyanın her yerinde kadınların maruz kaldığı cinsel istismar ve saldırılara dikkati çekti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayla kadın ve kız çocuklarını güçlendirmenin tamamlanamamış en büyük insan hakları mücadelesi olduğuna işaret eden Guterres, ''Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir insan hakları meselesi. Cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik ayrımcılık, hepimize zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlar, meclislerde erkeklerin dörtte biri kadar dahi temsil edilmiyor"

Kadınların genital sakatlanması ve çocuk gelinler gibi sorunların devam ettiğini belirten Guterres, ''Dünyada bir milyardan fazla kadın, aile içi şiddete karşı yasal korumadan yoksun. Erkekler ve kadınlar arasındaki küresel ücret farkı yüzde 23'te ve kırsal bölgelerde bu fark yüzde 40'a kadar çıkıyor. Çok sayıda kadına hiçbir ödeme yapılmadığı fark edilmiyor bile. Kadınlar, meclislerde erkeklerin dörtte biri kadar dahi temsil edilmiyor.'' ifadelerini kullandı.

Guterres, toplumları, şirketleri ve hatta ülkeleri kalkındırmanın en etkili yolunun kadınlara yatırım yapmak olduğunu vurgulayarak, "Kadınların katılımı, barış anlaşmalarını, toplumları ve ekonomileri daha güçlü kılar. Erkeklerin artık kadınları destekleme, dinleme ve onlardan öğrenme zamanı geldi.'' mesajını verdi.