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Çinli turizm firmaları Kuzey Kore'ye rezervasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu.

Çinli turizm firmaları Kuzey Kore'ye rezervasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu.

20 Nisan 2017 Perşembe 10:39
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Çinli turizm firmaları Kuzey Kore'ye rezervasyonları dondurdu

PEKİN - Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, çok sayıda Çinli turizm acentesinin internet sitelerinde Kuzey Kore'ye bilet ve rezervasyon işlemleri durduruldu.

Çin'in en büyük seyahat firması Ctrip de dahil olmak üzere birçok şirketin Kore Yarımadası'nda yaşanan gerilimden olumsuz etkilendiği ve Kuzey Kore'ye tur seferlerini azalttığı bildirildi.

Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları 17 Nisan'dan itibaren askıya almış, Çin Dışişleri Bakanlığı uçuşların geçici olarak durdurulmasının nedenini "seyahat talebinin azlığı" olarak açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinKuzey KoreÖnce Vatan Gazetesi
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