Çin'in güneyi ve kuzeydoğusundaki sel

Utor tayfununun tetiklediği aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde 20 kişi, Hunan'da 9 kişi ve Guangşi eyaletinde ise 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Öte yandan sellerin hayatı felç ettiği Guangdong'da 7 kişinin de halen kayıp olduğu aktarıldı.

Guangdong eyaletindeki 18 kentte 19 bin evin yıkıldığı ve 7 bin evin ise ağır hasar gördüğü belirtildi. Utor tayfununun bölgede neden olduğu ekonomik kaybın ise yaklaşık 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), ülkenin kuzeydoğusundaki 3 eyalette ise ölü sayısının 85'i bulduğunu ve 105 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Kuzeydoğu eyaletleri Heylongciang, Liaoning ve Cilin'de 60 bin evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü açıklanırken, 360 bin kişinin bölgeden acil tahliye edildiği vurgulandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda 800 bin dönüm tarım arazisinin hasar gördüğü ve ekonomik kaybın 2,6 milyar dolar civarında olduğu ifade edildi.

Çin Merkezi Meteoroloji İdaresi, güney ve kuzeydoğu bölgelerinde sağanak yağışların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.