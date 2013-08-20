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Çin'in güneyi ve kuzeydoğusundaki sel

Ülkede sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölen ve kaybolanların sayısı 200'ü aştı

Çin'in güneyi ve kuzeydoğusundaki sel

Ülkede sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölen ve kaybolanların sayısı 200'ü aştı

20 Ağustos 2013 Salı 08:37
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Çin'in güneyi ve kuzeydoğusundaki sel
ŞANGHAY

Çin'in güney ve kuzeydoğu bölglerinde etkili olan aşırı yağışlarin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle geçen haftadan bu yana 200'den fazla kişinin öldüğü ya da kayıp olduğu bildirildi.

Utor tayfununun tetiklediği aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde 20 kişi, Hunan'da 9 kişi ve Guangşi eyaletinde ise 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Öte yandan sellerin hayatı felç ettiği Guangdong'da 7 kişinin de halen kayıp olduğu aktarıldı.

Guangdong eyaletindeki 18 kentte 19 bin evin yıkıldığı ve 7 bin evin ise ağır hasar gördüğü belirtildi. Utor tayfununun bölgede neden olduğu ekonomik kaybın ise yaklaşık 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), ülkenin kuzeydoğusundaki 3 eyalette ise ölü sayısının 85'i bulduğunu ve 105 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Kuzeydoğu eyaletleri Heylongciang, Liaoning ve Cilin'de 60 bin evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü açıklanırken, 360 bin kişinin bölgeden acil tahliye edildiği vurgulandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda 800 bin dönüm tarım arazisinin hasar gördüğü ve ekonomik kaybın 2,6 milyar dolar civarında olduğu ifade edildi.

Çin Merkezi Meteoroloji İdaresi, güney ve kuzeydoğu bölgelerinde sağanak yağışların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:40
Anahtar Kelimeler:
ÇinSel
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