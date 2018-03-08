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Cinderes belde merkezi de ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirilirken, Cinderes belde merkezi de ele geçirildi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.

Cinderes belde merkezi de ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirilirken, Cinderes belde merkezi de ele geçirildi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.

08 Mart 2018 Perşembe 15:41
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Cinderes belde merkezi de ele geçirildi

ANKARA/AFRİN

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.

TSK ve ÖSO Cinderes belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirirken teröristlerle yer yer çatışmalar sürüyor. Kurtarılan mahallelerde TSK ve ÖSO, arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. 

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi. 

Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı. 

Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. 

Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor. 

PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. 

Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cinderes Belde MerkeziTSK
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