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Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı

Çin, Kore Yarımadası etrafında yapılan tatbikatlara yönelik taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı

Çin, Kore Yarımadası etrafında yapılan tatbikatlara yönelik taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:33
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Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABDJaponya ve Güney Kore’ye Kore Yarımadasıetrafında yaptıkları tatbikatlara yönelik bölgedeki tansiyonu düşürmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası etrafında tatbikat yapmasına ilişkin tüm taraflara açıklama ve eylemlerine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun gergin, hassas ve kırılgan olduğunu belirten Hua, tüm tarafların ortak hareket ederek Kuzey Kore’nin nükleer programı sorununu bir an önce diyalog ve müzakere odaklı çözüm eksenine getirebilmelerini umduklarını söyledi.

Sözcü, tarafların karşılıklı güveni artırma ve birbirlerinin makul güvenlik endişelerini göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çekerek, Kore Yarımadası sorununun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

    AA

    Anahtar Kelimeler:
    Çin Dışişleri BakanlığıABDJaponyaGüney Kore
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