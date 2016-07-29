Çin'den Japonya'ya 'barış ve istikrar' uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Japon medyasında Güney Çin Denizi sorununda Çin aleyhine çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, Japonya'nın karşıt pozisyonda olmak yerine bölgesel barış, istikrar ve refaha fayda sağlayacak girişimlerde bulunması gerektiğini bildirdi.

Laos'ta düzenlenen Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) toplantılarında, Güney Çin Denizi meselesine ilişkin çıkan yapıcı sonuçların Japonya'daki bazı kesimi hayal kırıklığına uğratmış olabileceğini belirten Lu, bu kesime söz konusu meselede neden küçük azınlık olduklarını düşünmesi gerektiğine işaret ederek, itidal çağrısı yaptı.

Lu, Laos'taki ASEAN Dışişleri Bakanları toplantıları boyunca Çin-ASEAN ülkelerinin, ilgili bölge sorununun konuya taraf ülkelerle barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözüme kavuşması konusunda fikir birliğine vardığını hatırlattı.

Ayrıca, Lu Kang, 80'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun, Güney Çin Denizi sorununda Çin'in duruşuna destek verdiğine değinerek, Filipinler'in lehine sonuçlanan Uluslararası Tahkim Mahkemesinin sözde kararı ve ilgili davanın sadece birkaç ülkeden destek gördüğünü ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Japonya medyasında çıkan haberlerde, Çin'in, ilgili mahkemenin Güney Çin Denizi kararını kabul etmesi ve uluslararası hukuka uyması konusunda Japonya'nın uluslararası toplumla çalışmalarının devam edeceği belirtilmişti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerinin bulunduğuna inanılan Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan'ın hak iddia etmesi nedeniyle bölgede uzun süredir gerilim yaşanıyor.