Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çin'den ABD'nin insan hakları raporuna sert tepki

Çin, ABD'nin insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu"nu yayımladı.

Çin'den ABD'nin insan hakları raporuna sert tepki

Çin, ABD'nin insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu"nu yayımladı.

26 Haziran 2015 Cuma 10:24
357 Okunma
Çin'den ABD'nin insan hakları raporuna sert tepki
PEKİN

Çin, ABD'nin insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu"nu yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Basın Bürosu, ABD'nin açıkladığı yıllık olağan insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu" yayımlarken, ABD'nin raporunu sert bir şekilde eleştirildi.

Pekin yönetiminin ABD'ye eleştiri olarak yayımladığı raporda, ABD'nin, diğer ülkelerin insan haklarına yoğun bir eleştiri yaptığı ancak kendilerinin korkunç olan insan hakları kaydına ilişkin herhangi bir pişmanlık veya durumu düzeltme niyeti göstermediğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca, kendini "insan hakları savunucusu" olarak ilan eden ABD'nin ülkesindeki mevcut insan hakları sorunları üzerine ilerleme kaydetmediği fakat başka ülkelere yeni insan hakları sorunu çıkartmakla meşgul olduğu vurgulandı.

ABD, diğer ülkelerin insan haklarını çiğnemeye devam ediyor

ABD'deki insan hakları durumunun tehlikeli bir hale gelmesine ve uluslararası insan hakları alanında ABD'nin aldığı "kırmızı kart" sayısının kabarmasına karşın, diğer ülkelerin insan haklarını çiğnemeye devam ettiği de kaydedildi.

 ABD'deki ırkçılık olayları, işkence, yaygınlaşan bireysel silahlanma ile uygunsuz silah kullanımı ve sivil vatandaşların haklarının tehdit edilmesinin yanı sıra dinleme ve artan polis şiddeti gibi meselelerin ABD'nin üzerinde düşünmesi gereken sorunlar olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, ırksal ve etnik nedenlerden insanların orantısız bir şekilde gözaltına alındığı, sert hapis cezalarına maruz kaldığı da bildirilirken, ABD'nin Missiouri eyaletinde siyahi genç Michael Brown'nun öldürülmesinin ardından Newyork ve Missiouri mahkemelerinin, Michael Brown'u vuran "beyaz" polis görevlisine hiçbir ceza vermediğine değinildi.

Evsiz ABD'li kadın ve çocuk sayısının milyonları bulduğu ve haklarının korunmadığı vurgulanan raporda, ülkedeki çocuk tacizlerine, zaman zaman meydana gelen okullardaki silahlı olayların yanı sıra şiddet ve seks skandallarına da dikkat çekildi.

ABD'de de dün yayımlanan insan hakları raporunda, insan hakları eylemcilerinin ve azınlıkların alışılageldik biçimde baskı altında tutulması, ülkede on binlerce siyasi mahkumun bulunması, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayla mücadele etmeye çalışan bireylerin adli takibata alınması ve olumsuz çalışma koşullarını Çin'deki ihlaller olarak sıraladı.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:37
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Çinden ABDnin Insan Hakları Raporuna Sert Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ