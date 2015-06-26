Çin'den ABD'nin insan hakları raporuna sert tepki

PEKİN

Çin, ABD'nin insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu"nu yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Basın Bürosu, ABD'nin açıkladığı yıllık olağan insan hakları raporuna cevaben "2014 ABD İnsan Hakları Raporu" yayımlarken, ABD'nin raporunu sert bir şekilde eleştirildi.

Pekin yönetiminin ABD'ye eleştiri olarak yayımladığı raporda, ABD'nin, diğer ülkelerin insan haklarına yoğun bir eleştiri yaptığı ancak kendilerinin korkunç olan insan hakları kaydına ilişkin herhangi bir pişmanlık veya durumu düzeltme niyeti göstermediğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca, kendini "insan hakları savunucusu" olarak ilan eden ABD'nin ülkesindeki mevcut insan hakları sorunları üzerine ilerleme kaydetmediği fakat başka ülkelere yeni insan hakları sorunu çıkartmakla meşgul olduğu vurgulandı.

ABD, diğer ülkelerin insan haklarını çiğnemeye devam ediyor

ABD'deki insan hakları durumunun tehlikeli bir hale gelmesine ve uluslararası insan hakları alanında ABD'nin aldığı "kırmızı kart" sayısının kabarmasına karşın, diğer ülkelerin insan haklarını çiğnemeye devam ettiği de kaydedildi.

ABD'deki ırkçılık olayları, işkence, yaygınlaşan bireysel silahlanma ile uygunsuz silah kullanımı ve sivil vatandaşların haklarının tehdit edilmesinin yanı sıra dinleme ve artan polis şiddeti gibi meselelerin ABD'nin üzerinde düşünmesi gereken sorunlar olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, ırksal ve etnik nedenlerden insanların orantısız bir şekilde gözaltına alındığı, sert hapis cezalarına maruz kaldığı da bildirilirken, ABD'nin Missiouri eyaletinde siyahi genç Michael Brown'nun öldürülmesinin ardından Newyork ve Missiouri mahkemelerinin, Michael Brown'u vuran "beyaz" polis görevlisine hiçbir ceza vermediğine değinildi.

Evsiz ABD'li kadın ve çocuk sayısının milyonları bulduğu ve haklarının korunmadığı vurgulanan raporda, ülkedeki çocuk tacizlerine, zaman zaman meydana gelen okullardaki silahlı olayların yanı sıra şiddet ve seks skandallarına da dikkat çekildi.

ABD'de de dün yayımlanan insan hakları raporunda, insan hakları eylemcilerinin ve azınlıkların alışılageldik biçimde baskı altında tutulması, ülkede on binlerce siyasi mahkumun bulunması, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayla mücadele etmeye çalışan bireylerin adli takibata alınması ve olumsuz çalışma koşullarını Çin'deki ihlaller olarak sıraladı.