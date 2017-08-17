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Çin’den ABD'ye eleştiri

Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Fan General Çanglong, ABD’nin Tayvan, Güney Çin Denizi, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) konularındaki yanlış hareketlerinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çin’den ABD'ye eleştiri

Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Fan General Çanglong, ABD’nin Tayvan, Güney Çin Denizi, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) konularındaki yanlış hareketlerinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
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Çin’den ABD'ye eleştiri

Çin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Fan General Çanglong, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Fan, Washington yönetiminin Tayvan, Güney Çin Denizi ve THAAD’nin Çin’in etrafına kurulması konularındaki yanlış eylemlerinin iki ülke ve ordular arasındaki iş birliği ve karşılıklı güveni olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması konusunda askeri yöntemlerin bir seçenek olamayacağını savunan General Fan, diyalog ve müzakerenin tek etkili yol olduğunu dile getirdi. Fan, tarafların sakinleştirilmesi, barış ve istikrarın korunması ve yarımadanın nükleerden arındırılması konularında ABD ile çalışmayı umduklarını ifade etti.

Fan, Çin’in hassas konuların çözümü, farklılıkların ele alınması ve daha fazla iş birliği potansiyeli için ABD ile çalışmak istediğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da Çin ve ABD arasındaki ilişkileri geliştirme ve iş birliğini derinleştirmenin iki ülkenin ortak arzusu olduğuna işaret ederek iki ülkenin liderlerinin fikir birliğiyle Washington yönetiminin Pekin yönetimi ile yakın iletişim ve iş birliği mekanizmaları ve kanalları kurmayı arzu ettiğini belirtti. 

AA

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