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Çin’de tayfun alarmı

Çin’in doğu kıyılarını vuran Jongdari tayfunu nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin’de tayfun alarmı

Çin’in doğu kıyılarını vuran Jongdari tayfunu nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:50
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Çin’de tayfun alarmı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Jongdari tayfununun Şanghay'ı vurduğunu duyurdu. 

Tayfun için bu sabah mavi alarm uyarısında bulunan merkez, tayfunun ülkenin doğu kıyısında bulunan finans merkezi Şanghay’ın iç kesimlerine doğru ilerlediğini bildirdi.

Kuvvetli fırtına ve şiddetli yağışa yol açan tayfun nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, kentteki 122 park güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, kent sakinlerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle zorlukla sokaklarda ve caddelerde yürüyebildiği görülüyor.

Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Jongdari tayfununun, bugün ülkenin iç kesimlerini de etkisi altına almasının beklendiğini bildirdi.

Merkezin tahminine göre, Şanghay’da etkili olmaya başlayan tayfun Cıciang, Ciangsu, Anhui eyaletlerine doğru ilerleyecek.

Şanghay’da etkili olan Jongdari tayfunu, kent ile civar şehir ve eyaletlerde demiryolu ve havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tayfun nedeniyle Şanghay ile Cıciang, Hangcou Ningbo eyaletleri arasında çift yönlü 20 hızlı tren seferi iptal edilirken, kentteki havaalanı ile komşu kent Nancing’de bulunan havaalanlarındaki seferlerde rötarlar olduğu belirtildi.

AA

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ÇinÇin’de Tayfun AlarmıJongdari Tayfunu
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