Çin'de su sıkıntısı

ŞANGHAY - Çin'in güneyindeki Guangşi eyaletinde 200 bin kişinin kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çektiği bildirildi.

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien ve Guangdong'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 400 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, bir diğer güney eyaleti Guangşi Cuangzu özerk bölgesinde ise 200 bin kişi kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çekiyor.

Yağmur mevsimine girilmesine rağmen yağışların yetersiz kalması ve mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölgede uzun süredir devam eden kuraklık, yetkililerin endişesini artırıyor.