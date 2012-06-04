Çin'de grizu patlaması: 5 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, patlama esnasında madende bulunan altı işçiden beşi hayatını kaybederken mahsur kalan bir işçi kurtarıldı.
Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
AA
Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin Çücing şehrindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında beş işçinin öldüğü bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, patlama esnasında madende bulunan altı işçiden beşi hayatını kaybederken mahsur kalan bir işçi kurtarıldı.
Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
AA